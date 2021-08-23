متنبئ يقدم لمحة عن بداية موسم الأمطار بالعراق: هذا ما سيحدث خلال أيلول

2021/08/23 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، لمحة عن حالة اجواء الموسم المطري في العراق، مؤكداً ان كميات الامطار في بداية موسم 2021-2022 ستكون أقل من المعدل العام.

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وذكر عطية في تدوينة، تابعها "ناس"، (23 اب 2021)، ان "الجميع يتابع ويترقب ما تشير إليه نماذج الطقس العددية في الفترة القادمة وبعض الاسئلة عن طبيعة حالة اجواء الموسم المطري في العراق، ومدى صحة واختلاف بعض التقارير التي تتحدث عن الموسم".

واضاف "رغم ان اغلب النماذج تعاني من نقص في المعلومات الارصادية الناتجة عن انتشار الجائحة ، ألا أننا سنساهم في أعطاء لمحة اولية عن بداية موسم الامطار طبقا لبيانات الظواهر المُناخية المُعتمدة في مراكز التنبؤات العالمية، وهي توقعات اولا واخيرا قابله للتغيير".

وتابع عطية انه "في البدء يجب التنويه لمايلي:

التوقعات ادناه خاصة لبداية الموسم للاشهر ( 10-11-12) .موسم الامطار في العراق يبدأ عادة مع بداية شهر 11 حسب السجلات المناخية، وفي بعض الحالات تتعرض مناطق شمال العراق الى هطولات مطرية منتصف شهر 10.الحالات المتطرفة ضمن الموسم المطري في مكان ما لاتدخل ضمن التوقعات أدناه.لايمكن ادراج كميات الهطول المتوقعة لأي مكان سواء في العراق او اي مكان اخر .التوقعات ادناه شخصية، ليست صادرة من اي مؤسسة حكومية .

وعن توقعات بداية الموسم، ذكر عطية ان:

1- جميع المؤشرات الحالية تشير الى ان كميات الامطار في بداية موسم 2021-2022 ستكون حول الى اقل من المعدل العام (يعني مشابها تقريبا لبداية الموسم الماضي) مع ميل الى فترات تكون الكميات حول الى اعلى من المعدل خلال شهر 12 في مدن جنوب البلاد تتبعها مدن وسط وغرب البلاد.

2- مدن شمال البلاد ((عدا وسط وجنوب نينوى وغربها)) هي الاقل كمية هطول متوقعة للفترة اعلاه، حيث تشير التوقعات الى ان كميات الامطار فيها ستكون اقل من المعدل.

3- حسب التوقعات فإن درجات الحرارة ستسجل فوق معدلاتها العامة خلال شهر أيلول لتصبح الأجواء حارة نسبيا الى حارة ويحدث انخفاض بالحرارة خلال نهاية شهر ايلول.

4- درجات الحرارة للاشهر ( 10-11-12) ستكون اعلى من المعدل العام بحوالي 40-50% في العراق والشرق الاوسط عموما.

وعن الانماط المناخية المسببة ذكر عطية:

1- سيطرة مرتفع جوي شبه مداري في الطبقات العليا على اجواء تركيا والعراق وبلاد الشام واجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية ، وانسحاب المنخفضات نحو غرب اوريا ، بسبب استمرار التذبذب الايجابي لمعامل شمال الأطلسي NAO خلال شهري ( 10-11).

2- معامل تذبذب القطب الشمالي (AO) يتخذ النمط المتعادل خلال شهري 10-11 وهذا يقلل من نشاط الحالات شمال شرق أوروبا وكذلك ارتفاع الضغط الجوي شرق القارة الأوروبية مما يعني حائط صد للمنخفضات الجوية من التوغل نحو منطقتنا.



مع ميل نحو الايجابية الطفيفة خلال شهر 12 ان شاء الله فينخفض الضغط شرق اوربا وتندفع منخفضات عليا باردة نحو العراق.

3- تتوقع أربعة من النماذج المناخية الدولية أن يظل مؤشر قطبية المحيط الهندي IOD ضمن العتبات السلبية خلال بداية فصل الامطار، مع الميل الى قيم محايدة تشير اليها جميع النماذج خلال شهر 12 مما يحسن من فرص نشاط منخفض السودان واندفاع الرطوبة المدارية نحو الجزيرة.

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مؤشر التذبذب الجنوبي ENSO في المنطقة 3.4 المدارية يميل الى السلبية ( لانينا) خلال شهري (10 و 11) ثم يرتفع تدريجيا خلال شهر 12 الى الوضع المتعادل باحتمالية تصل الى 50% وهذا مؤشر ربما يحسن من فرص الهطول خلال هذا الشهر.

ونوه الى ان "عبارة ( أمطار أقل من المعدل ) لا تعني جفاف وعدم وجود أمطار وعبارة ( حرارة اعلى من المعدل ) لاتعني عدم وجود انخفاض بدرجات الحرارة خلال شهري 11 و 12"، لافتاً الى ان "توقعات بعيدة المدى، قابلة للتغيير لو حدث تغيير في الانماط المناخية المصاحبة".

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