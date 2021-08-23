2021/08/23 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

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شرطة دهوك تلقي القبض على متسول بحوزته 1170 دولار امريكي واكثر من 7 ملاييين دينار عراقي و120 ألف ليرة سورية

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