مصدر مقرّب: وسائل إعلام تٌزيّفُ تصريحات الكاظمي في الكويت وتُقوّله ما لم يَقٌل

2021/08/23 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كذّب مصدر مقرّب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ‏الإثنين‏، 23‏ آب‏، 2021 الانباء التي تحدثت عن ان رئيس الوزراء قال خلال مؤتمر صحافي، ان (الكويت علّمت العراقيين القراءة والكتابة).

وأفاد المصدر ان بعض وسائل الاعلام تعمّدت (تحميل) تصريحات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت ابعادا معينة لا علاقة لها بالتصريحات ومضمونها، ومن ذلك التوقف عند قوله من اعجاب بالتاريخ الاعلامي الكويتي وبمجلة العربي وبالانفتاح الثقافي، وان الكثير مما انتجته وسائل المعرفة يشكل جزءا من التاريخ الثقافي المعاصر للعراقيين المعروفين بانفتاحهم على كل الثقافات رغم المخزون الحضاري المعرفي الثقافي الضخم الذي يمتلكونه.

ولفّقت بعض وسائل الاعلام، محلية وعربية، عبارات لم ينطق بها رئيس الوزراء وتعمّدت تقويله ما لم يقُل، ومن ذلك الزعم ان الكاظمي قال ان “الكويت علّمت العراقيين القراءة”، وهي عبارة لم ترد، ولن ترد على لسان مسؤول بقامة وانفتاح وثقافة الكاظمي.

وفي كل مرة يحقق فيها الكاظمي، إنجازا جديدا في مجال العلاقات الإقليمية، وخطوة متقدمة نحو الاستقرار، لغرض تشجيع الاستثمار، تلجأ الجهات المتضررة، والفاسدة، والمغتاظة من تطوير العلاقات مع دول الجوار، الى نشر الاشاعات والتصريحات المفبركة، والتحليلات المسيّسة، لإيهام العراقيين بعدم جدوى مشاريع وخطوات الحكومة.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤتمرا صحافيا بمشاركة رؤساء تحرير الصحف الكويتية، خلال زيارته الرسمية، اكد فيه على الموروث الثقافي المشترك بين البلدين، وفي لقاء آخر دعا المستثمرين الكويتيين الى الاستفادة من المساحات الواسعة للأراضي في العراق للتأسيس لمشاريع تخدم البلدين.

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