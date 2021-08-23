العمل تستعد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ

2021/08/23 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلـن رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، احمد هادي بنيه، اكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة لاطلاق الدفعة الثامنة من راتب المعين المتفرغ لشهر اب ٢٠٢١ والدفعة الاولى للمشمولين من عام ٢٠٢٠ والمتبقين من المشمولين لعام ٢٠١٩ في بغداد والمحافظات.

وقال رئيس الهيئة، في بيان، انه “تم إكمال جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا وللمشمولين الجدد لعام ٢٠٢٠ ، والمتبقين من المشمولين لعام ٢٠١٩”.

وبين، أن “التزام الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي حددتها بإطلاق الراتب في موعدا اقصاه الـ ٢٥ من كل شهر وبأنتظار اشعار الصرف من قبل المصارف (الرافدين،الرشيد،اشور) حيث تضمنت الدفعة رواتب المستمرين ( المستلمين سابقا ) فضلا عن شمول ١٥٣٨٨ مستفيد ممن اكملوا تقاريرهم الطبية وأصدرت لهم الماستر كارد لعام ٢٠٢٠ وكذلك ٣٢٧ مستفيد لعام ٢٠١٩”.

وأشار إلى “إحالة المتقدمين الكترونيا لعام ٢٠١٩ الى اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة ابتداء من ١-٩-٢٠٢١ وسيتم النظر في شمول ممن اكملوا اجراءاتهم لعام ٢٠٢١ في قادم الايام وفقا للتخصيصات المالية المتوفرة “.

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