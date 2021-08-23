العراق: إصابة ضابط بنيران قناص خلال تفقده نقطة أمنية

2021/08/23 | 21:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في ديالى، الاثنين، باصابة ضابط برتبة نقيب بنيران قناص في منطقة ابو كرمة التابعة الى ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـNRTاليوم، (23 اب 2021)، ان "ضابطا برتبة نقيب تابع لفوج طوارئ شرطة ديالى اصيب بنيران قناص داعش في منطقة ابو كرمة".

وأشار المصدر الى ان "الضابط اصيب اثناء تفقده لنقاط امنية في ابو كرمة، فيما شنت قوة من طوارئ شرطة ديالى عملية تمشيط في بساتين القرية".

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