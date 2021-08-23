2021/08/23 | 21:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي

العمل : رئيس هيئة ذوي الاعاقة : اكملنا الإجراءات المتعلقة بإطلاق الدفعة الثامنة من راتب المعين المتفرغ لشهر اب ٢٠٢١ والدفعة الاولى للمشمولين من عام ٢٠٢٠ والمتبقين من عام ٢٠١٩ .

أعلـن رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقي احمد هادي بنيه عن اكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة لاطلاق الدفعة الثامنة من راتب المعين المتفرغ لشهر اب ٢٠٢١ والدفعة الاولى للمشمولين من عام ٢٠٢٠ والمتبقين من المشمولين لعام ٢٠١٩ في بغداد والمحافظات .

وقال رئيس الهيئة ان الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا وللمشمولين الجدد لعام ٢٠٢٠ ، والمتبقين من المشمولين لعام ٢٠١٩ مبينا التزام الهيئة بالتوقيتات الزمنية التي حددتها بإطلاق الراتب في موعدا اقصاه ال ٢٥ من كل شهر وبأنتظار اشعار الصرف من قبل المصارف ( الرافدين،الرشيد،اشور) حيث تضمنت الدفعة رواتب المستمرين ( المستلمين سابقا ) فضلا عن شمول ١٥٣٨٨ مستفيد ممن اكملوا تقاريرهم الطبية وأصدرت لهم الماستر كارد لعام ٢٠٢٠ وكذلك ٣٢٧ مستفيد لعام ٢٠١٩ مشيرا الى احالة المتقدمين الكترونيا لعام ٢٠١٩ الى اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة ابتداء من ١-٩-٢٠٢١ وسيتم النظر في شمول ممن اكملوا اجراءاتهم لعام ٢٠٢١ في قادم الايام وفقا للتخصيصات المالية المتوفرة .

مؤكدا على ان الهيئة مستمرة بإجراءاتها في سبيل تقديم فضلى الخدمات لفئة عنايتنا من الاشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ مجددين دعوتنا لاعتماد المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وصفحات ومواقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والابتعاد عن تلقي المعلومات المغلوطة والتظليل المتعمد من الصفحات والكروبات الاخرى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي بشان اطلاق رواتب هذه الشريحة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي بشان اطلاق رواتب هذه الشريحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).