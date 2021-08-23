بعد دخولها بمصر.. الصحة العراقية تتحدث عن الموجة الرابعة بكورونا وخطرها بالبلاد - عاجل

2021/08/23 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، على تساؤلات دخول العراق في الموجة الرابعة لفايروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق اجتاز ذروة الموجة الثالثة لفايروس كورونا، ولكن لاتزال البلاد لم تتعدى دائرة الخطر للموجة الثالثة".

وأضافت، أنه "لم يدخل العراق في الموجة الرابعة إلى الآن، ومن الممكن دخول البلاد في موجات رابعة وخامسة قد تكون اشد من سابقاتها، في حال لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

وبلغت عدد الإصابات في العراق ذروتها خلال الشهر الماضي، إذ سجلت الصحة اكثر من 10 آلاف إصابة خلال 24 ساعة فقط، لتنخفض بعدها الإصابات إلى حدود الـ 6 آلاف إصابة باليوم الواحد خلال الاسابيع الماضية، بينما عادت للارتفاع تدريجيا في الايام الاخيرة لتسجل اكثر من 7 آلاف إصابة.

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