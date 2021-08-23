اصابة ضابط شرطة بنيران داعش شمال شرق بعقوبة

2021/08/23 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب ضابط شرطة مساء اليوم بنيران قناص داعشي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ضابطا برتبة نقيب اصيب برصاص داعش اثناء تنفيذ مهمة امنية تفقدية للنقاط الامنية المرابطة بضواحي قرية ابو كرمة ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة وتم نقله الى المستشفى./انتهى

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