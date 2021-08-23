رونالدو يدرس 3 عروض للرحيل عن يوفنتوس

2021/08/23 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة / توتو سبورت/ الإيطالية ان : يوفنتوس بدأ في البحث عن بدائل لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.وحسب موقع كورة : عزز تلك الأنباء ما تناولته الصحافة الإيطالية أمس حول طلب رونالدو الجلوس بديلا أمام يوفنتوس، لأنه يدرس العروض التي وصلته للرحيل.وبحسب الصحيفة ، فإن يوفنتوس بدأ بالفعل التفكير بمرحلة ما بعد رونالدو، ووضع 3 خيارات لتعويضه في حال رحيله هذا الصيف.وأشارت الصحيفة إلى أن بدلاء رونالدو المحتملين هم: ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان)، وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).وأضافت الصحيفة أن الأسماء الثلاثة لم تدخل حسابات يوفنتوس من قبيل الصدفة، فهناك اهتمام من جانب باريس سان جيرمان بضم رونالدو، لتعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي، وبالتالي فإن عقد صفقة تبادلية تشمل ضم إيكاردي سيحل بالمنفعة على الناديين.نفس الأمر بالنسبة لمانشستر يونايتد، الذي يتمنى استعادة نجمه السابق الذي غادر أولد ترافورد عام 2008، وهو ما سيدفع يوفنتوس لطلب التعاقد مع مارسيال في صفقة تبادلية.في ذات السياق، يبحث مانشستر سيتي عن مهاجم جديد، في ظل صعوبة التعاقد مع هاري كين، وبما أن البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم السيتيزنس، هو الهدف الأول لماكس أليجري، مدرب يوفنتوس، فقد تتم مقايضته برونالدو أيضًا./انتهى3

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