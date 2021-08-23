باريس سان جيرمان يستقر على بديل مبابي حال انتقاله لريال مدريد

2021/08/23 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أنه قبل أسبوع واحد فقط على نهاية فترة الانتقالات الحالية، لا تزال المفاوضات متعثرة بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي الرافض تجديد عقده، لدرجة أن […]

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