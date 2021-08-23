الحشد الشعبي: وضع خطة جديدة لمعالجة الطرق الضيقة وعزل المناطق غير الآمنة في الطارمية

2021/08/23 | 21:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي أبو علي الكوفي، اليوم الاثنين، عن وضع خطة جديدة لمعالجة الطرق الضيقة وعزل المناطق غير الآمنة في قضاء الطارمية شمال بغداد.وقال الكوفي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته “الايام نيوز” إن “قضاء الطارمية يشكل اهمية كبيرة لوقوعه بين اربع محافظات هي بغداد والانبار وديالى وصلاح […]

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