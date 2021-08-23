الاستخبارات تنفذ عملية ’نوعية’ ضد أوكار قيادات التنظيم في صلاح الدين

2021/08/23 | 21:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفذت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عملية وصفت بالـ"نوعية" في ضرب أوكار تابعة لقيادات عناصر داعش في صلاح الدين.

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وذكرت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" (23 اب 2021)، نسخة منه، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، شرعت، صباح الإثنين، وبعد جهود استخبارية ومتابعة فنية استمرت اكثر من شهر بتنفيذ عملية نوعية زودت خلالها الطائرات بمعلومات لتوجيه ضربة جوية لاوكار كانت تستخدم من قبل عناصر قيادية في عصابات داعش الإرهابية، في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين".

واضاف البيان انه "بعد الضربة قامت قوة من وكالة الاستخبارات بالدخول الى هذه الأوكار بعد اشتباك عنيف مع عناصر داعش أصيب على اثرها احد رجال وكالة الاستخبارات وتضرر احدى عجلات الوكالة من جراء الاشتباكات والعبوات المزروعة في طريق الأوكار".

واضاف ان "قوة من الوكالة وبمساعدة طيران الجيش تمكنت من قتل اثنين من عناصر الإرهاب القيادية وتدمير أوكارهم ، ولازالت القوة تباشر اعمالها بتدمير بقية الأوكار وتطهير المنطقة من بقايا عصابات داعش الارهابية".

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