سلطنة عمان تلغي قيود كورونا على السفر وحركة الطيران

2021/08/23 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إلغاء قائمة تضم دولاً كانت حظرت الطيران إليها ودخول الوافدين منها في وقت سابق، واستعاضت عنها بشرط إبراز الوافدين شهادة تطعيم معتمد، اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول القادم.وقالت هيئة الطيران المدنية في السلطنة، في بيان، إن على الوافدين إلى البلاد إبراز شهادة تطعيم بأحد اللقاحات المعتمدة …

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