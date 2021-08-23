فيديو صادم.. شاب يطلق النار بدم بارد على عجلات مدنية جنوب العراق!

2021/08/23 | 21:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم شاب في محافظة ذي قار، "تحت تأثير الحبوب المخدرة" باطلاق النار على عجلتين مدنيتين وسط الناصرية.

وأظهر تسجيل مصور حصل عليه NRT، اليوم، (23 اب 2021)، قيام شاب باطلاق النار من مسدس بحوزته على عجلة مركونة امام منزل في حي اريدو وسط الناصرية.

وقال مصدر أمني لـNRT، ان الشاب متعاطي كريستال وحبوب مخدرة وبعد التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة اقام مالك العجلة برفع دعوى قضائية ضده، وان المتهم هارب حاليا.

وأشار إلى ان الشاب قام بطلاق النار على العجلة الظاهرة في الفيديو وهناك عجلة اخرى قام باطلاق النار عليها أيضا.

شاب تحت "تأثير الحبوب المخدرة" يطلق النار على عجلات مدنية في الناصرية pic.twitter.com/JWuKnVLmXF

— NRT عربية (@ArabicNrt) August 23, 2021

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