2021/08/23 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن خططها لإدارة توزيعات المياه واستعدادها للموسم الزراعي المقبل، فيما أكدت حصول اتفاق بعقد اجتماع عراقي- سوري- تركي لمناقشة الإطلاقات المائية.وقال المتحدث باسم الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق بعقد اجتماع عراقي- سوري- تركي لمناقشة الإطلاقات المائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بعقد اجتماع عراقي- سوري- تركي لمناقشة الإطلاقات المائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بعقد اجتماع عراقي- سوري- تركي لمناقشة الإطلاقات المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).