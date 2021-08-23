الدوري الفرنسي.. إدانة مشددة بعد

2021/08/23 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت رابطة كرة القدم المحترفة في فرنسا (أل أف بي) الإثنين "بشدة أعمال العنف" التي حصلت الأحد في مباراة نيس ومرسيليا في دوري الدرجة الأولى ما أدى الى إيقافها.

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