"أبو خنازير".. أقدم بساتين ديالى تتحول إلى رماد (فيديو)

2021/08/23 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اندلع حريق، اليوم الاثنين، في ابو الخنازير، واحدة من اقدم بساتين ديالى التي تمتد اصولها إلى اكثر من 100 عام.

وحصلت بغداد اليوم على مقطع مصور يوضح اندلاع حريق في بساتين ابو خنازير قرب ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) لتحول الآلاف من الاشجار إلى رماد وتقطع مصادر رزق عشرات الاسر في ساعات قليلة.

ونجحت فرق الاطفاء من اخماد بعضها رغم تعقيدات الارض وصعوبة الحركة في مناطق زراعية مترامية.

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