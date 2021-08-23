مصدر في التربية يكشف موعد توزيع نتائج الثالث المتوسط

2021/08/23 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في وزارة التربية، اليوم الاثنين، موعد توزيع نتائج الصف الثالث المتوسط.

وقال المصدر في حديق لـ(بغداد اليوم) إن "اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط سيكون في الاسبوع المقبل".

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