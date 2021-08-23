الصيهود يدعو الكتل السياسية الى الابتعاد عن المهاترات التي لا تغني ولا تسمن من جوع بل وتعمق جراح الشعب العراقي

2021/08/23 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/نينا/دعا عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود الكتل السياسية الى اهمية الابتعاد عن المهاترات التي لا تغني ولا تسمن من جوع بل وتعمق جراح الشعب العراقي.واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان" الصراعات السياسية والمهاترات وسياسة الغاء الاخر وبعد ١٧ عاما اوصلت الشعب الى عدم قناعته بالسياسيين كلهم وعلى القوى السياسية أن تراجع نفسها وتتفق على مايخدم الشعب وان لا تدور في فلك المهاترات السياسية التي لاتغني ولاتسمن من جوع بل تزيد من المشهد السياسي تعقيدا ".واضاف ان " على بعض الكتل السياسية التوقف عن سياسة ال( انا) والتوجه نحو رأب الصدع والتفكير بما يخدم الشعب والعراق ، وعليها ان تدرك جيدا انه لا يمكن للمشهد السياسي ان يرتقي في العراق الا بوجود القوى السياسية جميعها سواء كانت شيعية او سنية او كردية وان لكل حزب ومكون جمهوره المحترم والذي لا يمكن الغاءه او تجاهله ".وتابع ان " عدم اشتراك القوى السياسية كلها في الانتخابات وعدم توافقها يفشل العملية السياسية برمتها "./انتهى س

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