الاتفاق على عقد اجتماع عراقي – سوري – تركي لمناقشة الإطلاقات المائية

2021/08/23 | 22:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن خططها لإدارة توزيعات المياه واستعدادها للموسم الزراعي المقبل، فيما أكدت حصول اتفاق بعقد اجتماع عراقي- سوري- تركي لمناقشة الإطلاقات المائية.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، للوكالة الرسمية، إن “المباحثات والاجتماعات الفنية مع الجانبين التركي والسوري مستمرة في اطار تأمين الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات”، …

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