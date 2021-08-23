الملك عبدالله لبوتين: روسيا تقوم بالدور الأكثر دعمًا للاستقرار في سوريا.. ونراقب تطورات أفغانستان بقلق شديد

2021/08/23 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في موسكو، حيث عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين روسيا والأردن، والتطورات إقليميًا ودوليًا.

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