2021/08/23 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- خضير العبيدي

أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليات تفتيش باتجاه حدود محافظتي ديالى وبغداد، فيما أشارت إلى أن عصابات داعش الإرهابية تستغل مناطق مفتوحة للتسلل منها.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مثجل المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحدود الفاصلة مع العاصمة بغداد تحت سيطرتنا وتحديداً اللواء الثاني من مغاوير عمليات سامراء، أما المناطق الواقعة باتجاه الكرمة فهي تحت سيطرة شرطة الطوارئ- المقر المسيطر".

وأضاف، أن "العدو يستغل بعض الثغرات ويحاول التسلل بفردين أو ثلاثة عبر منطقة مفتوحة متعرجة فيها بساتين ومبازل كثيرة"، مشيرا الى أن "هناك عمليات فاصلة باتجاه عمليات ديالى على نهر العظيم حيث تم تفتيشه تقريبا من الحدود الفاصلة لصلاح الدين باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات بغداد بالتقاء نهر العظيم مع دجلة".

وتأتي تصريحات اللواء المالكي بالتزامن مع اعلان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إطلاق عملية أمنية في قضاء الطارمية الذي يشترك بحدوده مع محافظة صلاح الدين لتطهيره من الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع حملة الطارمية.. عمليات تفتيش قرب نهر العظيم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع حملة الطارمية.. عمليات تفتيش قرب نهر العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).