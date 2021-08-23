قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 1 - طلال الربيعي

2021/08/23 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي المصدر essalines/essays Issue 18ترجمة: طلال الربيعي ---------------التعريف: الفعل الفظيع هو فعل شرير أو قاسي للغاية، وعادة ما ينطوي على عنف جسدي أو إصابة."إذا كان هناك بلد ارتكب فظائع لا توصف في العالم، فهو الولايات المتحدة الأمريكية.



إنهم لا يكترثون بالبشر." - نيلسون مانديلاالمحتوياتالإمبرياليةالشرق الأوسطالنصف الغربي للكرة الأرضيةأفريق ......





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