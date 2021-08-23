معدلات التطعيم ضد كورونا في تركيا تلامس 90 مليوناً

2021/08/23 | 22:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت تركيا، الاثنين، 232 وفاة و18 ألفًا و857 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

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وحسب معطيات وزارة الصحة، أجري 282 ألفا و528 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد.

كما شهدت تركيا شفاء 15 ألفا و833 من الإصابة بالفيروس، وفقًا لمعطيات الوزارة.

وبخصوص التطعيم ضد كورونا، بلغت نسبة التلقيح بالجرعة الأولى للفئة العمرية فوق 18 عاما، 74.62 بالمئة، والجرعة الثانية 57.05 بالمئة.

ووصل إجمالي عدد جرعات التطعيم التي تم إجراؤها في تركيا إلى 89 مليونا و651 ألفا و157.

"الاناضول"

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