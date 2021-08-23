وريث عرش العراق السابق يكشف عن مصير مأساوي للطبقة السياسية.. ويخشى عليهم من 'الذبح'!

2021/08/23 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وريث عرش العراق الملكي السابق، السياسي الشريف علي بن الحسين، الاثنين، عن مصير قاتم ينتظر الطبقة السياسية الحاكمة، فيما أشار إلى ان "لحظة الحسم ومفترق الطرق يوم 10/10".

وقال بن الحسين، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (23 اب 2021)، "استغرب من عدم احساس الطبقة السياسية الحاكمة من القادم، واصبحوا مثل اهل الكهف نائمين ولا يشعرون بالتغيرات التي تحصل في المجتمع العراقي".

وأضاف: "واخشى عليهم ان يدخل الشعب عليهم في يوم ما ويذبحهم وهم نائمون على فراشهم"، لافتا إلى ان "لحظة الحسم ومفترق الطرق يوم 10/10".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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