الحشد الشعبي يعلق على زيارة الكاظمي للطارمية ويعلن عن خطوة مقبلة

2021/08/23 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للطارمية بأنها مهمة ومؤثرة، فيما كشفت عن خطة جديدة لمعالجة المناطق غير الآمنة في القضاء الواقع شمال بغداد.

وأوضح مدير الهندسة العسكرية في الهيئة، أبو علي الكوفي في تصريح للإعلام الرسمي وتابعه NRTعربية، اليوم (23 آب 2021)، إن "قضاء الطارمية يشكل أهمية كبيرة لوقوعه بين اربع محافظات هي بغداد والانبار وديالى وصلاح الدين"، مشرا الى أن "زيارة الكاظمي للقضاء كانت مهمة ومؤثرة في ظل عمليات التفتيش والمطاردة التي تقوم بها القوات الامنية ضد الجماعات الارهابية".

وأضاف أن "أهمية القضاء من الناحية الاقتصادية والجغرافية دفعت بالقوات الامنية للاخذ على عاتقها تقسيم الأعمال"، مبينا أن "الجهد الهندسي هو الأول في هذه العملية وسيتم تجفيف المناطق التي هي منبع الارهاب وفتح الطرق ومساعدة المزارعين في توفير الطرق البديلة بدل من الطرق الضيقة كي يتم تنقل القوات الامنية بسهولة".

وفيما أشار الى أنه "سيتم فتح طرق اكثر وعزل المناطق التي تعتبر ملاذا أمنا للإرهابيين"، أكد أن "الجهد الهندسي والحشد الشعبي والقوات الامنية ووزارتي الموارد والزراعة يقومون بجهد وطني لضمان مصالح المواطنين وتوفير أجواء سليمة للقوات الامنية للتحرك بسهولة في هذه المناطق".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أعلن، اليوم الاثنين، إطلاق عملية أمنية في قضاء الطارمية (شمالي العاصمة بغداد) لملاحقة مسلحي داعش.

جاء ذلك خلال تفقد الكاظمي مقر قيادة العمليات العسكرية في قضاء الطارمية، وفق بيان لمجلس الوزراء تلقى NRT عربية نسخة منه.

وقال الكاظمي، "من هنا أعلن انطلاق عملية أمنية، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية، للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم داعش في المنطقة".

وأضاف أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع "علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروق، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية".

وشدد، "علينا إعادة الخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار أي خروقات، وسيتم تعزيز قوات إضافية في الطارمية"، مشيرا إلى "ضرورة العمل بجد ومهنية عالية، والتعاون والتنسيق لتحسين الأداء، وارتفاع مستوى النتائج".

فيما دعا الكاظمي "أهالي الطارمية الى الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات داعش الإرهابية، فضلاً عن "تشكيل مجلس من وجهاء المنطقة، للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : الإرهاب لن تكون له حاضنة، لا بيننا ولا في أي مكان من أرض العراق، ولن نسمح لأي كان أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 23, 2021

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