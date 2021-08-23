2021/08/23 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي تحشد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمسيرات قرب السياج الفاصل جنوب القطاع الأربعاء المقبل، رفضا لاستمرار حصار الاحتلال.وقال بيان صادر عن لجنة فصائل العمل الوطني والإسلامي: “نستنفركم للحشد والمشاركة في مهرجان سيف القدس لن يغمد، وذلك الأربعاء بعد صلاة العصر مباشرة، على أرض مخيم العودة شرق خانيونس”.بدوره، قال مصدر في …

ظهرت المقالة الفصائل بغزة تعلن مسيرة قرب السياج الفاصل الأربعاء المقبل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصائل بغزة تعلن مسيرة قرب السياج الفاصل الأربعاء المقبل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصائل بغزة تعلن مسيرة قرب السياج الفاصل الأربعاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).