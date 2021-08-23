الاستخبارات تعلن تنفيذ عملية ’نوعية’ ضد أوكار قيادات التنظيم في صلاح الدين

2021/08/23 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين نفذت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عملية وصفت بالـ”نوعية” في ضرب أوكار تابعة لقيادات عناصر داعش في صلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، شرعت، صباح الإثنين، وبعد جهود استخبارية ومتابعة فنية استمرت اكثر من شهر بتنفيذ عملية نوعية زودت خلالها …

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