العدم أفق البشرية وليس نهايتها - سعود سالم

2021/08/23 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٦-;-٧-;- - العدم مستقبل البشريةوالقلق يزداد يوما بعد يوم، والإحساس بالموت القريب أصبح أكثر قربا، والإحساس بالخطيئة تجاوز في العصر الحديث الخطيئة الأولى، الرمزية والمتجسدة في خرافة التفاحة المحرمة، وأصبح الإحساس بالذنب حاضرا بخصوص مستقبل الحضارة البشرية بل ومستقبل الكرة الأرضية بأسرها، ليس بخصوص التفاح فقط ، ولكن بخصوص التفاح والموز والبرتقال والقهوة والقمح وكل ا ......





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