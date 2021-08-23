القبض على أحد عناصر ما تسمى مفارز التفخيخ بداعش في نينوى

2021/08/23 | 23:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القاء القبض على احد عناصر ما تسمى مفارز التفخيخ بداعش في نينوى.وذكرت الخلية في بيان، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ ( أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ) واستنادا إلى معلومات دقيقة القت القبض على احد الارهابيين في قرية الشيخ معروف بناحية […]

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