عضو تيار سياسي يوجه انتقادا شديدا للفصائل: العراق فقد احترامه بسببكم

2021/08/23 | 23:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو تيار الحكمة، رياض العوادي، الاثنين، أن الفوضى وتجاوز القانون في العراق وصل الى مديات كبيرة، لافتا الى أن المواطن بات يلجأ الى فصيل مسلح بدلا من القانون اذا ما واجهته مشكلة ما.

وقال العوادي في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (23 آب 2021)، "وصل الحال بالمواطن حينما تواجهه مشكلة قوية، يلجأ الى فصيل مسلح ولا يلجأ الى القانون"، مشيرا الى أن "هذه حقيقة موجودة وواقع نعيشه في حياتنا اليومية".

وأضاف، أن "مفهوم عسكرة المجتمع في العراق لايبني دولة مستقرة ومحترمة لدى دول العالم".

وأشار الى أن "بغداد الجميلة تصنف عاليما اليوم من أسوأ دول العالم معيشة، وهذا بسبب ظاهرة الفصائل المسلحة المنتشرة في العراق".

وذكر العوادي بحادثة تهديد أحد الفصائل المسلحة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتطويق فصيل مسلح آخر، لاحدى الوزارات العراقية في العاصمة بغداد".

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