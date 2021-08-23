حرمان عكار ومعاناتها

2021/08/24 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش هذه الحلقة كارثة انفجار خزان البنزين في مدينة عكار والذي بين حجم المعاناة المضاعفة التي يعيشها سكان أفقر المناطق في لبنان وأكثرها حرمانا منذ عقود.وفوضى التهريب في هذه المنطقة.

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