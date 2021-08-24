رئيس مجلس الوزراء الكويتي يشارك في قمة بغداد لدول الجوار الاقليمي/موسع

2021/08/24 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كلف امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في المؤتمر الاقليمي لدعم العراق المقرر عقده في الثامن والعشرين من الشهر الحالي .وبحسب وكالة الانباء الكويتية " كونا ":ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعي الاثنين برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ".وقال وزير الخارجية الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح عقب الاجتماع بحسب "كونا ":ان مجلس الوزراء احيط علما في مستهل اجتماعه بتكليف امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في المؤتمر الاقليمي لدعم العراق المقرر عقده يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي , وذلك بالتنسيق مع فرنسا بهدف دعم العملية الدستورية في العراق ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه وتعزيز جهود الاستقرار والتنمية واعادة الاعمار ومكافحة الاارهاب والتطرف ".وتابع :"ان صباح الخالد احاط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي اجراها والذي تم خلالها استعراض العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات والمياددين بالاضافة الى مناقشة اخر المستجدات والقضايا العربية والاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك "./انتهى2

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