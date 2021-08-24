العمليات المشتركة في كركوك تعلن القبض على ١٦ مطلوباً بينهم بالإرهاب

2021/08/24 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة ١/٤ إرهاب.وذكرت في بيان : تم القبض ايضا على (١٤) مطلوباً وفق مواد قانونية اخرى والاستيلاء على (١١) قنبرة هاون مختلفة العيار وعلى عبوتين ناسفتين وتدمير وكر للإرهابيين./انتهى3

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