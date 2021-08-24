وفد اتحاد كأس الخليج العربي يصل إلى البصرة

2021/08/24 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوصلَ الى البصرة، اليوم الاثنين، وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المُكلف بالتفتيش على المرافق الحيوية التي تخص تنظيم خليجي ٢٥ .وذكرت الهيئة التطبيعية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "كان في استقبال الوفد الخليجي نائب رئيس التطبيعية شامل كامل والأمين العام محمد فرحان، فضلا عن المدراء العامين في وزارة الشباب، كما زارَ محافظ البصرة، أسعد العيداني، الوفد في مقر إقامته".وقالَ الأمين العام للتطبيعية، محمد فرحان، بحسب البيان، إن "وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وصل الى البصرة اليوم برئاسة الدكتور حميد الشيباني، ونائب رئيس اللجنة الأمين العام جاسم سلطان الرميحي، وتستمر زيارته الى السادس والعشرين من الشهر الحالي، وستشمل الاطلاع عن كثب على آخر التطورات التي تتعلق بالبنى التحتية الخاصة بخليجي ٢٥.وأضافَ، ان "الوفد يتألف من عدة شخصيات في اختصاصات متنوعة، وهناك جدول متفق عليه مُسبقاً لزيارة الأماكن المحددة من الملاعب والفنادق المقترحة".واختتمَ الأمينُ العام للتطبيعية، محمد فرحان، حديثه بالقول: إن "اليوم الأول شهد عقد اجتماعات بين الوفد والهيئة التطبيعية، أعقبها اجتماع آخر مع المدراء العامين في وزارة الشباب والجهات المنفذة، وغداً ستكون هناك جولة موسعة لزيارة الملاعب والفنادق وملاعب التدريب والحكام والأمور اللوجستية".

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