2021/08/24 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسب يتوقّف عند حالات خاصة جداً رصد الظواهر الطارئة على المجتمع بطريقة كوميدية بغداد – ياسين ياس يرصد الفنان جواد الحسب الظواهر السلبية والطارئة على المجتمع في مسرحيته (حالات خاصة جدا) بطريقة كوميدية تخلو من الإسفاف والابتذال، كما يسلط الضوء فيها على الفساد الإداري والمالي فضلا على انتقاد ازدواجية بعض الشخصيات الحاكمة.وعن المسرحية التي […]

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