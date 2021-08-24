2021/08/24 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويست ينفصل عن شايك { لوس انجلوس – وكالات – أفادت وسائل اعلام عالمية ان النجم العالمي كانيي ويست قد انفصل عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك بعد علاقة عاطفية استمرت شهرين فقط، رغم حديث إيرينا مؤخرا انها تعتبر ويست كصديق لها فقط.وشكــــــّل هذا الخبر ضجة كبيرة بـــــــين الجمهور والصحافة العالمية.وكانت قد أكدّت […]

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