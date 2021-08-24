2021/08/24 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت يغيّب ماهر لبيب القاهرة – الزمان كشف الممثل المصري منير مكرم عن وفاة الممثل ماهر لبيب وذلك بعد معاناة مع المرض.ونشر منير مكرم صورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي للراحل، وعلّق عليها ناعيا اياه بالقول: (الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي).وفي رصيد الراحل عدد كبير من الأعمال التمثيلية، اذ بدأ مسيرته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت يغيّب ماهر لبيب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت يغيّب ماهر لبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).