2021/08/24 | 00:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي إن «نقل تصريح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حديثه عن أن (كثيرا من هذا التاريخ الذي يقرأ في العراق جاء من الكويت) لم يكن في سياقه الصحيح، حيث قال الكاظمي إن (الجميع يعلم هذه المقولة: مصر تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، ‏كثير من قراءتنا، والتاريخ لم يُنصِف، أنها كانت تأتي من الكويت)».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير العراقي يوضح: هذا ما قاله الكاظمي عن القراءة والكويت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير العراقي يوضح: هذا ما قاله الكاظمي عن القراءة والكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).