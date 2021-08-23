تصفيات مونديال 2022.. المنتخب السعودي يعلن تشكيلته لمباراتي فيتنام وعمان

2021/08/24 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدرب الفرنسي، إيرفي رينارد، الاثنين، تشكيلة المنتخب السعودي لمباراتي فيتنام وعمان، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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