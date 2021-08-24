أمير الكويت يكلف رئيس مجلس الوزراء بحضور مؤتمر بغداد

2021/08/24 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعكلف أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء صباح احمد خالد الحمد الصباح بحضور مؤتمر دول جوار العراق المزمع عقده السبت المقبل في بغداد.وذكر بيان لمجلس الوزراء الكويتي نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق المقرر عقده يوم السبت القادم الموافق 28 من الشهر الجاري وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الفرنسية الصديقة بهدف دعم العملية الدستورية في العراق ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه وتعزيز جهود تعزيز الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والتطرف".يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار دولة الكويت الاحد الماضي التقى خلالها بامير البلاد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة في الكويت.المصدر: كونا

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