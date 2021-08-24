فنانون عرب في المعرض السنوي لجمعيّة الفنون التَّشكيليّة والأعمال اليدويّة في السويد

2021/08/24 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبري يوسف – ستوكهولم، تتابعُ جمعيّة الفنون التَّشكيليّة والأعمال اليدويّة بإدارة الفنّانة التَّشكيليّة السُّويديّة “شيشتين ڤيكستروم”، وبدعمٍ من مدينة ستوكهولم، افتتاح معرضها السَّنوي الّذي تقدِّمُهُ في شهر آب (أغسطس) من كلِّ عام، حيث تمَّ يوم السّبت 21.8.2021 في تمامِ السَّاعة الثّانية عشرة ظهراً، افتتاح معرض الجمعيّة السَّنوي في “هوسبي كونستاهال”/ غاليري هوسبي […]

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