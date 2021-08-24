2021/08/24 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت قبرص، الاثنين، سحب جوازات السفر من مسؤولين قبارصة أتراك في الشطر الشمالي من الجزيرة بسبب "أعمال عدائية ملموسة".

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