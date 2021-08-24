2021/08/24 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة من ظواهر الإنحدار في المجتمع العراقي، التي غذتها الثقافة الطائفية، ظاهرة الإستعلاء، والتنابز بالأنساب.الظاهرة بدأها صدام حسين، حين نشر شجرة نسب زورها له خدمه، تربطه بآل بيت نبي الإسلام، لينتحل قدسية دينية، تغطي على جرائمه التي أفردت له مكانة راسخة بين أحط البشر.



وتطورت هذه الظاهرة في ظل حكم أحزاب المليشيات الطائفية لتصبح هوسا شعبيا، رفع من حجم الطلب على نصابين إنتحلوا صفة ((نسابي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (((معالجة)) الهوان بتزوير النسب - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (((معالجة)) الهوان بتزوير النسب - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).