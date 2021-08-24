الغنوشي يعفي كافة أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة من مهامهم

2021/08/24 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة النهضة التونسية، مساء الاثنين، إقالة كل أعضاء المكتب التنفيذي، في أول رد فعل داخلي منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية بما فيها توليه السلطة، وتجميد عمل مجلس الشعب وإقالة الحكومة.

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