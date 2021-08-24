رداً على إطلاق بالونات حارقة.. غارات جوية إسرائيلية على غزة

2021/08/24 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة وشماله، وذلك ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية حيث تسبّب بعضها باندلاع حرائق.

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