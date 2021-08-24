تونس.. سعيد يمدد الإجراءات الاستثنائية المثيرة للجدل

2021/08/24 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تمديد التدابير الاستثنائية، المثيرة للجدل، التي كان قد أعلن عنها في 25 يوليو الماضي، بما في ذلك إقالة الحكومة وتوليه السلطتين التنفيذية والقضائية وتجميد عمل البرلمان.

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