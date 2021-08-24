قرب إنجاز الربط الكهربائي بين العراق وتركيا

2021/08/24 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طارق الاعرجي

تقترب وزارة الكهرباء من إنجاز الربط الكهربائي مع الجانب التركي بطاقة أولية تصل إلى 600 ميغاواط.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى العبادي لـ"الصباح": إنَّ الوزارة تسعى بكل جد لانجاز مشاريع الربط الكهربائي مع الجانب التركي او مع هيئة الربط الخليجي او الربط مع الاردن، مبيناً أنَّ اعمال الربط ستساعد على نقل الطاقة من الجانب التركي الى العراق لرفد المنظومة الوطنية.

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