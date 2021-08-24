2021/08/24 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أميركية أجرتها منظمة "كايزار فاميلي فاونديشن" غير الربحية، ومقرها سان فرانسيسكو، عن حجم الخسائر الهائلة التي يتكبدها النظام الصحي الأميركي بسبب الرافضين لأخذ اللقاحات ضد كوفيد-19، وقالت إن التكلفة قد يتحملها "الجميع" وليس المرضى فقط

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