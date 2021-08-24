صور: هجوم صاروخي يستهدف مركز الرافدين للحوار في النجف!

2021/08/24 | 04:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شن مسلحون مجهولون هجوماً على مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف، فيما لم يُعلن حتى الآن عن تسجيل إصابات بشرية.

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مراسل "ناس" في النجف، أكد أن مقر مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف، تعرض لهجوم بقذيفة صاروخية (آر بي جي) بعد منتصف فجر الثلاثاء، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأظهرت صور حصل عليها "ناس" تضرر واجهة مبنى المركز، فيما لم تصدر السلطات الرسمية أي بيان بشأن الحادث.

وكان مركز الرافدين قد أعلن في 23 تموز الماضي، انطلاق أعمال مؤتمره برعاية إعلامية من عدة وسائل إعلام، من بينها فضائيات تابعة لفصائل مسلحة.

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